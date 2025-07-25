Jul 25, 2025 8:05 AMClock
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مساعد الرئيس الروسي: تحركات "الناتو" الحالية تشبه تحضيراً لعدوان واسع النطاق ضد روسيا

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