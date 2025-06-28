Jun 28, 2025 6:45 PMClock
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مساعد الرئيس الإيراني: شكلنا لجنة قانونية لمتابعة "العدوان" الاسرائيلي والأميركي علينا في المحافل الدولية

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