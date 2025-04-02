Apr 2, 2025 5:17 PMClock
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مساعدة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: غزة أخطر مكان على الإطلاق للعاملين في المجال الإنساني

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