مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية: انتهاء جولة المباحثات الأميركية الصينية لهذا اليوم في ماليزيا وكانت الأجواء بنّاءة ويُتوقع استئنافها صباح الأحد

