Jul 28, 2025 4:35 PMClock
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مسؤول في لجنة الطوارئ بغزة للجزيرة: المطلوب من أشقائنا العرب ترك الإدانة واتخاذ خطوات لوقف الإبادة والتجويع

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