Jun 23, 2025 9:21 PMClock
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مسؤول في البيت الأبيض لـ"سي أن أن": ترامب مستعدّ للتصعيد العسكري إذا لزم الأمر

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