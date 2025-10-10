Oct 10, 2025 8:42 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مسؤول في البيت الأبيض: ترامب هنأ الفائزة بجائزة نوبل للسلام وأكد لها خلال اتصال هاتفي أنها تستحق الجائزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o