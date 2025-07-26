7:36 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مسؤول فلسطيني للعربية: تأجيل أيام التفاوض لـ3 أسابيع كان لأسباب حزبية داخل حماس

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o