Apr 24, 2025 12:28 PMClock
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مسؤول عسكري أوكراني لـ"رويترز": الصاروخ الذي أطلقته القوات الروسية وقتل 8 أشخاص بقصف على كييف ليلاً كان من صنع كوريا الشمالية وهو باليستي من طراز "كي إن 23"

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