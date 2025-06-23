Jun 23, 2025 10:26 PMClock
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مسؤول عسكري أميركي للجزيرة: البنتاغون يوفر الخيارات للرئيس ترامب إذا قرر الرد على الهجمات الإيرانية

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