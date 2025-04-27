Apr 27, 2025 2:17 PMClock
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مسؤول سابق في الشاباك عادي كرمي: يجب إبرام صفقة الأسرى والخروج من قطاع غزة وإنهاء الحرب

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