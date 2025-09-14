آخر الأخبار
7:48 AM
مسؤول روسي: بولندا غير مستعدة للتشاور مع روسيا بشأن حادثة المسيرات
هآرتس عن وزارة الدفاع الإسرائيلية: 55% من جرحى حرب غزة يعانون من اض...
2025-09-14 14:56:18
الجيش الصيني يحذر الفلبين من "الاستفزازات" في بحر الصين الجنوبي
2025-09-14 14:52:17
موقع واللا عن قسم التأهيل في وزارة الدفاع الإسرائيلية: استقبلنا أكث...
2025-09-14 14:50:48
آخر الأخبار
هآرتس عن وزارة الدفاع الإسرائيلية: 55% من جرحى حرب غزة يعانون من اضطرابات نفسية
الجيش الصيني يحذر الفلبين من "الاستفزازات" في بحر الصين الجنوبي
موقع واللا عن قسم التأهيل في وزارة الدفاع الإسرائيلية: استقبلنا أكثر من 20 ألف مصاب خلال الحرب في غزة نصفهم تقريبا يعانون من أعراض نفسية
محلقة إسرائيلية ألقت قنبلتين صوتيّتين باتجاه مواطنين كانوا يتفقدون منازلهم في الضهيرة في الجنوب منذ بعض الوقت
غارات إسرائيلية عنيفة على مبنى داخل الجامعة الإسلامية بغزة
الأباتي كليم التوني يرأس قداسه الأول بعد منحه رتبة "الاباتية" في عشاش الزغرتاوية
متري: العلاقات اللبنانية السورية دخلت مرحلة جديدة.. ومعالجة ملف المعتقلين تحتاج إلى صيغة قانونية مشتركة
وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن قصف أبراج غزة: أفق غزة يتغير
العراق يدعو لتشكيل "حلف إسلامي عسكري" ضدّ إسرائيل
المحامي مارك حبقة لباسيل: توقّف عن اختصار البطولات لصالح "التيار"
لقاءات بهية الحريري في صيدا
نتائج الامتحانات الرسمية لشهادتي الامتياز الفني والاجازة الفنية تصدر الثالثة بعد ظهر اليوم
دوليات
مقاتلات أميركية تتجه إلى الكاريبي لمحاربة كارتيلات المخدرات!
صحة
بشرى الى مرضى التصلب اللويحي: هذه الأدوية ستكون متوفّرة على نفقة "الصحة"
نقيب الأطباء يتوافق وكركي على خفض الغرامات ووقف حجز الممتلكات
البخاش محذرًا من منتحلي صفة عاملين في مجالات صحية: لمكافحة هذه الظاهرة الخطرة
وزير الصحة: الممرضات والممرضين هم الجنود المجهولون
مرتينوس يشكر المساهمين في تمويل "مستشفى قرطبا الحكومي"
رقم سرّي يفتح جميع شبكات الواي فاي
عشية حفل عمرو دياب.. بريدي والبطل: لن نسكت عن هدر مئات الآلاف من الدولارات من حق بلدية بيروت
الأسد محاصر بالغارات والتظاهرات والانهيار: هل يرضخ للحل السياسي؟
نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى السكان
تقارير مضللة عن حشود عسكرية وروايات عن اقتحامات وهمية...الحدود الشمالية بأمان!
بالأسماء: اليكم الفائزين بالإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال
آخر الأخبار
2:56 PM
هآرتس عن وزارة الدفاع الإسرائيلية: 55% من جرحى حرب غزة يعانون من اضطرابات نفسية
2:52 PM
الجيش الصيني يحذر الفلبين من "الاستفزازات" في بحر الصين الجنوبي
2:50 PM
موقع واللا عن قسم التأهيل في وزارة الدفاع الإسرائيلية: استقبلنا أكثر من 20 ألف مصاب خلال الحرب في غزة نصفهم تقريبا يعانون من أعراض نفسية
2:45 PM
محلقة إسرائيلية ألقت قنبلتين صوتيّتين باتجاه مواطنين كانوا يتفقدون منازلهم في الضهيرة في الجنوب منذ بعض الوقت
2:44 PM
غارات إسرائيلية عنيفة على مبنى داخل الجامعة الإسلامية بغزة
2:41 PM
الأباتي كليم التوني يرأس قداسه الأول بعد منحه رتبة "الاباتية" في عشاش الزغرتاوية
2:35 PM
متري: العلاقات اللبنانية السورية دخلت مرحلة جديدة.. ومعالجة ملف المعتقلين تحتاج إلى صيغة قانونية مشتركة
2:29 PM
وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن قصف أبراج غزة: أفق غزة يتغير
2:29 PM
العراق يدعو لتشكيل "حلف إسلامي عسكري" ضدّ إسرائيل
2:27 PM
المحامي مارك حبقة لباسيل: توقّف عن اختصار البطولات لصالح "التيار"
أخبار محلية
12:18 PM
الراعي: شهداء المقاومة اللبنانية صاروا صرخ...
أخبار محلية
11:26 AM
خليل: لن نسمح بصراع داخلي… ووحدتنا بوجه إس...
أخبار محلية
10:55 AM
نجاة عون: هل "الحزب" قادر على تحمّل مسؤولي...
أخبار محلية
9:15 AM
السياسيون يستذكرون بشير الجميّل.. سلام: لا...
أخبار محلية
7:36 AM
باسيل من عكار: خرجَ منكم أبطال حمَوا الشرع...
7:17 AM
غارة على منزل في عيتا الشعب
أخبار محلية
7:05 AM
الجميل: خطاب "الحزب" لا يتجاوز عتبة الاسته...
خاص
9:53 AM
هل من انتفاضة عربية - إسلامية بعد "عدوان ا...
خاص
Sep 13, 2025 12:04 PM
خطوتان سريعتان للجم نتنياهو وإلا صفى القضي...
