Jun 23, 2025 6:34 AMClock
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مسؤول روسي: إغلاق طهران المحتمل لمضيق هرمز لن يؤثر فقط على واشنطن بل سيؤدي إلى صدمة نفطية عالمية

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