Apr 26, 2025 6:46 PMClock
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مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية: اتفقنا مع الإيرانيين على الاجتماع مرة أخرى قريبا في أوروبا

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