May 6, 2025 10:35 PMClock
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مسؤول حوثي: نطلب من الإسرائيليين البقاء في الملاجئ لأن حكومتهم لن تكون قادرة على حمايتهم

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