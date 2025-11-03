6:49 AMClock
أبرز الأحداث
مسؤول حكومي أفغاني للجزيرة: مقتل 11 شخصا وإصابة 180 في الزلزال الذي ضرب ولاية سمنغان شمالي أفغانستان

آخر الأخبار

