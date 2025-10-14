8:59 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مسؤول حكومي أفغاني للجزيرة: إشتباكات عنيفة خاضتها قواتنا ليلة أمس مع قوات باكستانية على الحدود جنوبي البلاد

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o