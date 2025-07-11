Jul 11, 2025 12:59 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مسؤول تركي كبير: نزع سلاح حزب العمال الكردستاني نقطة تحول لا رجوع عنها

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o