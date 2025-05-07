May 7, 2025 6:44 AMClock
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مسؤول بالشرطة الهندية: مقتل 7 أشخاص وإصابة 35 في قصف باكستاني للجزء الهندي من كشمير

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