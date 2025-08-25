10:13 AMClock
فيلق القدس: المقاومة وسلاحها خط أحمر لن يُمسّ

أكد مسؤول التنسيق في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، أن خطة نزع سلاح "حزب الله" هي "مؤامرة أميركية – إسرائيلية"، مشددًا على أن "الشعب اللبناني وحزب الله لن يقبلا بأي حال بهذه الخطة".

وقال المسؤول إن "خطة نزع سلاح الحزب لن تنجح أبدا، لأنها تتعارض مع إرادة اللبنانيين وحقهم المشروع في المقاومة"، مضيفا أن "قواتنا مستعدة وسترد بحزم على أي عدوان قد يستهدف إيران".

وأشار إلى أن القوات المسلحة الإيرانية "زادت من قدراتها الدفاعية والهجومية، وهي جاهزة للرد على أي تهديد"، مؤكدا أن "المقاومة وسلاحها خط أحمر لن يُمسّ".

