Jun 23, 2025 9:35 PMClock
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مسؤول إيراني لرويترز: نتحلى بالعقلانية لبدء عملية دبلوماسية بعد معاقبة المعتدي

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