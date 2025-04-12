Apr 12, 2025 8:34 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مسؤول إيراني لرويترز: خامنئي منح وزير الخارجية عباس عراقجي "الصلاحيات الكاملة" في المحادثات مع واشنطن

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o