Jun 21, 2025 6:46 PMClock
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مسؤول إيراني لرويترز: المقترحات الأوروبية بشأن البرنامج النووي غير واقعية والإصرار علىها لن يؤدي إلى اتفاق مع أوروبا

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