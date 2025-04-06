Apr 6, 2025 3:02 PMClock
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مسؤول إيراني لرويترز: إيران أرسلت تحذيرات للعراق والكويت والإمارات وقطر وتركيا والبحرين حول دعم أي هجوم أميركي عليها

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