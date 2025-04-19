Apr 19, 2025 8:03 AMClock
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مسؤول إيراني: الخطوط الحمراء لإيران تتمثل في عدم الموافقة مطلقا على تفكيك أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم أو وقف التخصيب تماما

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