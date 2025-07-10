اعتبر مسؤول إسرائيلي كبير أن الواقع في لبنان تغيّر جذريا وأن إنجازات الجيش الاسرائيلي تساعد بالتوصل لمستقبل أفضل.

كلام المسؤول الاسرائيلي جاء في حديث لـ"الحدث" حيث قال : انهيار محور إيران وإنجازاتنا بلبنان سيساعدان حكومته بتنفيذ القرار 1701

وتابع: "لا نية لدينا لهجوم بري جنوب لبنان لكننا جاهزون لأي احتمال".

ولفت المسؤول الاسرائيلي الى أنه " نتوقع من الجيش اللبناني الاستمرار في جمع سلاح حزب الله وعندما يستكمل الجيش اللبناني مهمته بحسب الاتفاق سننسحب من الجنوب ونوقف الاستهدافات ."

كما أكد أن اسرائيل سوف تهاجم كلّ ناشط لحزب الله أو بنية تحتية للحزب حسب اتفاق وقف النار .

وأوضح المسؤول الاسرائيلي أن الحكومة اللبنانية جادة في تفكيك قدرات حزب الله العسكرية في الجنوب وبأن اسرائيل تثمن جهود الجيش اللبناني بجمع سلاح الحزب في الجنوب.

وفي سياق متصل، أكد مصدر أمني إسرائيلي في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" أن عمليات الجيش الإسرائيلي في لبنان ستستمر "طالما هناك ذراع عسكرية لحزب الله".

وأوضح المصدر أن "كل ناشط عسكري في حزب الله هدف لنا”، مضيفاً: "من يضع سلاحه من مقاتلي الحزب ويعتزل العمل العسكري، سنتركه".

وتابع: "حزب الله، كبنية تحتية وسلاح ومقاتلين، هدف لنا على كل الأراضي اللبنانية. ننشط في كل أراضي لبنان"، مشيراً إلى أن "قوات الرضوان (التابعة لحزب الله) سيتم تفكيكها، إما بأيدي حزب الله أو بأيدينا".

وفي ما يخص التحركات الميدانية، قال المصدر إن "محاولات حزب الله للعودة إلى جنوب الليطاني محدودة"، نافياً تنفيذ اجتياح بري، وأضاف: "ما يحدث بين الحين والآخر هو عمليات محدودة".

وفي تعليق على دور الجيش اللبناني، قال المصدر: "نحن نعرف أنه من أجل أن يقوم الجيش اللبناني بمهامه، يجب أن يكون قوياً"، مشيداً بـ"نشاط ممتاز للجيش اللبناني فيما يتعلق بإبادة سلاح حزب الله".

وأكد المصدر أن إسرائيل "تسمح بعودة المواطنين العاديين إلى قرى جنوب لبنان، لكنها لا تسمح بعودة أعضاء حزب الله".