Jul 31, 2025 8:43 PMClock
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مسؤول إسرائيلي: هناك شعور بأن المحادثات مع حماس على وشك الانفجار ويبدو أن توسيع العملية العسكرية في غزة أمر لا مفر منه إسرائيل متشائمة بشأن احتمال عودة حماس إلى طاولة المفاوضات

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