Jul 8, 2025 7:35 AMClock
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مسؤول إسرائيلي: هناك تنسيق كامل ومطلق مع ترامب بشأن إيران وسنحافظ على منعها من تخصيب اليورانيوم

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