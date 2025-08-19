Aug 19, 2025 4:15 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مكتب نتنياهو: نحن في مرحلة اتخاذ القرار النهائي بشأن حماس ولن نترك أي رهينة خلفنا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o