Jul 25, 2025 7:43 PMClock
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مسؤول إسرائيلي: من الضروري خلق أزمة لكسر الجمود بالمحادثات لكن ليس من مصلحتنا انهيارها

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