Apr 6, 2025 9:33 AMClock
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مسؤول إسرائيلي: مساعدو نتنياهو اقترحوا تأجيل زيارته لكن البيت الأبيض أراد الاجتماع الاثنين تحديداً

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