Jun 23, 2025 5:18 PMClock
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مسؤول إسرائيلي للحدث: حزب الله لم يشارك في القتال إلى جانب إيران لأنه تعرض لـ "الردع"

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