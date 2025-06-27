Jun 27, 2025 8:34 PMClock
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مسؤول إسرائيلي لـ"رويترز": قتلنا 30 مسؤولا أمنيا إيرانيا و 11 خبيرا نوويا

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