8:23 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مسؤول إسرائيلي: لا مؤشرات على استعداد حماس للحديث عن شروط إنهاء الحرب

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o