Jul 10, 2025 12:05 PMClock
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مسؤول إسرائيلي كبير: نثمن جهود الجيش اللبناني بجمع سلاح حزب الله في جنوب لبنان

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