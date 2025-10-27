Oct 27, 2025 9:00 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مسؤول إسرائيلي: سنصل قريبًا إلى نقطة الحسم بشأن تنفيذ عملية في لبنان

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o