Jul 10, 2025 6:46 AMClock
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مسؤول إسرائيلي: إذا لم تضع حماس سلاحها خلال وقف النار سنمضي في العمليات العسكرية

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