Jul 17, 2025 1:08 PMClock
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مسؤول إسرائيلي: أمهلنا الجيش السوري بضعة أسابيع لسحب قواته وأسلحته من درعا

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