Apr 19, 2025 12:51 PMClock
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مسؤول إسرائيليّ: إسرائيل لا تستبعد شن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية خلال الأشهر المقبلة

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