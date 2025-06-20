Jun 20, 2025 7:56 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مسؤول أميركي: وصول مدمرة أميركية إلى شرق المتوسط لتنضم إلى 3 بالمنطقة و2 بالبحر الأحمر

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o