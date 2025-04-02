Apr 2, 2025 7:51 PMClock
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مسؤول أميركي للجزيرة: عدد القوات الأميركية في الشرق الأوسط سيبلغ نحو ٤٠ ألفا مع التعزيزات الإضافية

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