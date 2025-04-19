Apr 19, 2025 7:04 AMClock
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مسؤول أميركي لـWSJ: أي اتفاق جديد مع إيران يجب أن يتضمن جرد بنيتها التحتية النووية ويجب أن تتعاون مع الوكالة الدولية لبناء الثقة قبل أي اتفاق محتمل

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