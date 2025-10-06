Oct 6, 2025 4:33 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مسؤول أميركي لسكاي نيوز عربية عن مطالب حماس بضمانات: هناك رغبة قوية من ترامب وإدارته في إنجاح الخطة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o