Apr 11, 2025 5:24 PMClock
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مسؤول أميركي: حاملة الطائرات كارل فينسون ستبدأ مهامها في منطقة العمليات بالشرق الأوسط بعد أيام وستتابع طريقها لتصل قبالة الشواطئ الإيرانية

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