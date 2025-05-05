May 5, 2025 2:58 PMClock
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مسؤول أمني إسرائيلي: العملية الكبرى في غزة لن تتم قبل انتهاء زيارة ترمب للمنطقة

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