May 5, 2025 2:55 PMClock
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مسؤول أمني إسرائيلي: الخطة الإنسانية في غزة تبدأ بعد إخلاء السكان إلى الجنوب

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