May 6, 2025 9:21 AMClock
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مسؤولون في الاتحاد الأوروبي: المفوضية ستقدم اقتراحا قانونيا لحظر واردات الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027

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