Apr 6, 2025 12:02 PMClock
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مسؤولون عسكريون بريطانيون: الجيش البريطاني عثر على أجهزة تجسس بحرية روسية في المياه الإقليمية

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