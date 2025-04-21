Apr 21, 2025 8:09 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مسؤولون اميركيون في عهدي بايدن وترمب شاركوا وثائق حساسة مع آلاف الموظفين الفدراليين حسب واشنطن بوست

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o