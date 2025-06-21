Jun 21, 2025 9:30 PMClock
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مسؤولون إسرائيليون لهيئة البث: تقديراتنا أن المعركة ستستمر من أسبوعين لثلاثة إن لم تنضم أميركا للحرب

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